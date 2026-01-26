3.74 BYN
Более 200 человек приняли участие в первой "Профсоюзной лыжне - 2026" в Беларуси
Единство и здоровый образ жизни: более 200 представителей Федерации профсоюзов Беларуси и отраслевых организаций вышли на старт первой "Профсоюзной лыжни - 2026".
Масштабный спортивный праздник прошел на базе отдыха "Заячья поляна". Участники соревновались в масс-старте на дистанции 1200 м, проверяя выносливость и волю к победе.
Командный дух и слаженность продемонстрировали любители здорового образа жизни в эстафете на 300 м с препятствиями. А для зрителей были организованы мастер-классы, подготовлена концертная программа, работала полевая кухня.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
"Все наши отраслевые профсоюзы единогласно приняли решение по приглашению Федерации профсоюзов объединиться и провести такой зимний лыжный праздник. Мы проведем такой массовый забег, посвященный в большей степени не результату, а единству нашего профсоюзного движения. Такие выезды пропагандируют здоровый образ жизни и показывают нашему подрастающему поколению, как правильно надо заботиться о своем здоровье".
По итогам соревнований победители и призеры получили памятные награды. Организаторы отмечают, что "Профсоюзная лыжня" станет ежегодной.