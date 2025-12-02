Смотреть онлайнПрограмма ТВ
CAS признал незаконным отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований FIS

Спортивный арбитражный суд признал незаконным отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований со стороны международной федерации лыжного спорта.

Решение касается лыжников, сноубордистов, фристайлистов и прыгунов с трамплина. Все они получат возможность выступить на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе.

Главное сейчас - пройти квалификацию, а перед этим пройти проверку FIS. Белорусские спортсмены получили возможность отобраться на Игры во фристайле, лыжных гонках и горнолыжном спорте, а также в параолимпийских дисциплинах.

