CAS признал незаконным отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований FIS

Спортивный арбитражный суд признал незаконным отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований со стороны международной федерации лыжного спорта.

Решение касается лыжников, сноубордистов, фристайлистов и прыгунов с трамплина. Все они получат возможность выступить на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе.