Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Cборная Беларуси по гандболу дважды обыграла команду Катара

Мужская сборная Беларуси по гандболу вернулась на родину после товарищеских спаррингов с командой Катара.

Наши ребята дважды отпраздновали победу. В первой схватке со счетом 26:21 - повторный поединок выдался более упорным, но все также завершился в пользу белорусов - 18:17. Команда предстала не в оптимальном составе, однако смогла показать, на что способна.

Отдыхать сборная Беларуси будет недолго. Уже 5 января команда стартует на Рождественском турнире в Москве - сыграет с дружинами России и Китая.

Разделы:

СпортГандбол

Теги:

соревнованияспортсмены