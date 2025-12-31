3.72 BYN
Cборная Беларуси по гандболу дважды обыграла команду Катара
Автор:Редакция news.by
Мужская сборная Беларуси по гандболу вернулась на родину после товарищеских спаррингов с командой Катара.
Наши ребята дважды отпраздновали победу. В первой схватке со счетом 26:21 - повторный поединок выдался более упорным, но все также завершился в пользу белорусов - 18:17. Команда предстала не в оптимальном составе, однако смогла показать, на что способна.
Отдыхать сборная Беларуси будет недолго. Уже 5 января команда стартует на Рождественском турнире в Москве - сыграет с дружинами России и Китая.