Cборная Беларуси по гандболу дважды обыграла команду Катара

Мужская сборная Беларуси по гандболу вернулась на родину после товарищеских спаррингов с командой Катара.

Наши ребята дважды отпраздновали победу. В первой схватке со счетом 26:21 - повторный поединок выдался более упорным, но все также завершился в пользу белорусов - 18:17. Команда предстала не в оптимальном составе, однако смогла показать, на что способна.