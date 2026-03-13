Cергей Рутенко избран председателем Белорусской федерации баскетбола

Сергей Рутенко избран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола по итогам отчетно-выборной конференции. Специалист сменил на этом посту Максима Рыженкова, который руководил ведомством с 2014 года.

Однако, как отметил Максим Владимирович, он будет по-прежнему оказывать поддержку баскетболу и всему белорусскому спорту. Ведь спортсмены - это самые настоящие дипломаты, которые своими результатами прославляют страну на международной арене.

Кстати, в эти дни столичный Дворец спорта принимает международные соревнования по баскетболу "Кубок Халипского".