Cергей Рутенко избран председателем Белорусской федерации баскетбола
Автор:Редакция news.by
Сергей Рутенко избран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола по итогам отчетно-выборной конференции. Специалист сменил на этом посту Максима Рыженкова, который руководил ведомством с 2014 года.
Однако, как отметил Максим Владимирович, он будет по-прежнему оказывать поддержку баскетболу и всему белорусскому спорту. Ведь спортсмены - это самые настоящие дипломаты, которые своими результатами прославляют страну на международной арене.
Кстати, в эти дни столичный Дворец спорта принимает международные соревнования по баскетболу "Кубок Халипского".
Фото БЕЛТА