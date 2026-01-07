Чемпионат России по биатлону в Ижевске стартует двумя индивидуальными гонками

Первыми на дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут мужчины. На старте 11 наших стреляющих лыжников, в том числе Максим Воробей и Никита Лобастов. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 09:55, а в 13:00 придет время девушек. Нашу страну представят 7 спортсменок, среди которых Ирина Шаклеина и Ксения Воробей.