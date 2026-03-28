Чемпионка мира по летнему биатлону Назарова: Спорт учит ответственности и дисциплине на всю жизнь

Многократная чемпионка мира по летнему биатлону Ольга Назарова в программе "Актуальное интервью" рассказала, как за девять сезонов выросло новое поколение спортсменов, почему детские соревнования (как, например, финал юношеского сезона Кубка белорусской федерации по биатлону) важны для будущего сборной и что спорт дает даже тем, кто не станет профессионалом.

Финальные старты Кубка Белорусской федерации биатлона - это не просто соревнования. Для сотен юных спортсменов это главное событие зимнего сезона, построенное по принципу взрослого Кубка мира. Турнир проводится уже 9-ый год подряд, и за это время организаторы и зрители успели стать свидетелями впечатляющей трансформации.

"Когда смотришь на старшую группу, думаешь: "Боже, как они поменялись!" - поделилась наблюдениями Ольга Назарова. - Какие они стали возмужавшие, как ведут себя на трассе, как умеют бороться. Это аналог Кубка мира, и виден положительный результат: ребята достойно бегут, достойно стоят на пьедестале и дают интервью".

По словам чемпионки, участники турнира заметно выросли не только физически, но и ментально. Они стали более зрелыми, осознанно подходят к пристрелке, каждой гонке. И, что особенно важно, учатся работать над ошибками.

"Когда не получилось на первом этапе, они собираются - есть второй этап, третий. Общий зачет мотивирует стать победителем по сезону. Прогресс очевиден, и очень радостно, что ребята выходят с этого Кубка, полные надежды шагнуть в национальную команду", - отметила Ольга Назарова.

Не все выпускники соревнований попадают в основу сборной - мест там объективно немного. Однако, как подчеркнула спортсменка, ценности, привитые спортом, остаются с человеком на всю жизнь.

"Спорт учит ответственности, дисциплине, преодолевать трудности, собираться в сложный момент. Уметь и радоваться, и огорчаться, - перечисляла она. - Эти навыки помогут ребятам стать достойными гражданами своей страны и реализовать себя в других профессиях".

Кубок Белорусской федерации биатлона многие называют одним из лучших детских соревнований в стране - за антураж, атмосферу и уровень организации.

Ольга Назарова стояла у его истоков и хорошо помнит, почему 9 лет назад было принято решение о его создании: "Всегда есть вопрос о развитии детского спорта. Это важная ступенька для спорта высших достижений. Чтобы зимой дети набирали хороший объем соревновательной работы, и было решено создать аналог Кубка мира. Чтобы все было по-взрослому: дети с детства учились бороться, чувствовать себя чемпионами и добиваться успехов в течение всего сезона".

Сама Ольга Назарова выросла в России, где конкуренция на отборах достигала 90-100 человек на старте. Чтобы попасть на юниорский чемпионат мира, нужно было пройти три этапа отбора и войти в шестерку.

"Не попал в шестерку - ты слабый, иди тренируйся дальше. А когда отобрался в команду, бежишь и за себя, и за страну", - вспоминала спортсменка.

Что помогло ей самой пройти эту жёсткую селекцию и подняться на вершину? Внутренняя уверенность и мечта детства - попасть на Олимпийские игры и выиграть. Сегодня, глядя на нынешних юниоров, заметно, что олимпийский ориентир для них никуда не исчез.

"Нельзя выиграть республику, не став чемпионом города. Нельзя мечтать об олимпийской медали, если не стал чемпионом Европы или мира среди юниоров. Каждая гонка важна. Шаг за шагом - и приблизишься к мечте", - убеждена Ольга Назарова.

Отвечая на вопрос, чем нынешние дети отличаются от сверстников советского времени, Ольга Назарова с улыбкой отмечает: у них своя философия и мировоззрение, они порой рассуждают глубже и проще одновременно.

"Очень интересно за ними наблюдать. Хочется пожелать им удачи и роста, чтобы все сложилось в жизни и в спортивной карьере", - сказала она.

Непростой фон создает и международная изоляция. Биатлон, в отличие от некоторых командных видов спорта, до сих пор не получил полного допуска. Однако, по мнению чемпионки, этот психологический вызов только закаляет характер.