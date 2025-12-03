Чемпионов и призеров XXV Дефлимпийских игр в Токио чествовали в Гомеле. За победу боролись около 3 тыс. участников с нарушением слуха из более чем 70 стран. В копилке белорусских спортсменов 12 медалей. Достойно выступили представители юго-восточного региона страны.

Результат Анны Суровец в прыжках в высоту - новый национальный рекорд. А Оксана Петрушенко взяла сразу две золотые медали в плавании на 100 и 200 метров брассом. Помогла поддержка всей страны. В целом на счету спортсменов Гомельской области 7 медалей: по 2 золотых и бронзовых, 3 серебряные награды.

Оксана Петрушенко, заслуженный мастер спорта Беларуси по плаванию:

"У меня была цель хорошо выступить и показать хороший результат. В итоге я показала лучшие результаты. Очень тепло встретили нас в аэропорту, хорошие поздравления мы получили".