Четверо белорусов выступят на зимней Паралимпиаде-2026
Все меньше времени остается до старта зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с участием белорусов.
Наши спортсмены будут бороться за медали в лыжных гонках и выступят со всей госсимволикой. А это значит, в случае победы мы услышим на играх белорусский гимн и увидим наш флаг.
Лицензии, напомним, получили 4 спортсмена. Это титулованные Лидия Лобан и Валентина Бирило (в девичестве - Шиц), Дарья Федькович, а также победитель и призер недавнего Кубка мира Роман Свириденко.
В эти дни наша команда находится на тренировочном сборе в австрийском Зефельде. Паралимпийцы продолжают подготовку к Играм под руководством трех тренеров: Антона Румянцева, Юрия Буранова и Николая Шабловского. Сбор продлится до конца февраля, а уже 1 марта белорусские паралимпийцы планируют заселиться в деревню спортсменов.
Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет 6 марта. Первые старты с участием белорусов намечены на 9 марта.