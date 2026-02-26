Четверо белорусов выступят на зимней Паралимпиаде-2026

Все меньше времени остается до старта зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с участием белорусов.

Наши спортсмены будут бороться за медали в лыжных гонках и выступят со всей госсимволикой. А это значит, в случае победы мы услышим на играх белорусский гимн и увидим наш флаг.

Лицензии, напомним, получили 4 спортсмена. Это титулованные Лидия Лобан и Валентина Бирило (в девичестве - Шиц), Дарья Федькович, а также победитель и призер недавнего Кубка мира Роман Свириденко.

В эти дни наша команда находится на тренировочном сборе в австрийском Зефельде. Паралимпийцы продолжают подготовку к Играм под руководством трех тренеров: Антона Румянцева, Юрия Буранова и Николая Шабловского. Сбор продлится до конца февраля, а уже 1 марта белорусские паралимпийцы планируют заселиться в деревню спортсменов.