3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону стартует 23 января в "Раубичах"
Автор:Редакция news.by
Белорусские "Раубичи" готовятся принять этап Кубка Содружества по биатлону. Он станет последним с нынешним принципом оснеживания трассы. Уже в будущем году, как сообщают специалисты комплекса, будет применяться более инновационный подход, над которым работы ведутся прямо сейчас. Подобные новшества еще более обезопасят центр от зимней оттепели. Таким образом Раубичи технологически шагают в ногу со временем.
Напомним: с 23 по 25 января состоятся гонки в рамках домашнего для сборной Беларуси по биатлону этапа Кубка Содружества. Это будут спринты, гонки преследования и большие масс-старты в полном объеме этап будет показан на телеканале "Беларусь 5".