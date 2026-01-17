Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону стартует 23 января в "Раубичах"

Белорусские "Раубичи" готовятся принять этап Кубка Содружества по биатлону. Он станет последним с нынешним принципом оснеживания трассы. Уже в будущем году, как сообщают специалисты комплекса, будет применяться более инновационный подход, над которым работы ведутся прямо сейчас. Подобные новшества еще более обезопасят центр от зимней оттепели. Таким образом Раубичи технологически шагают в ногу со временем.