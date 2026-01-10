День больших масс-стартов: в Ижевске завершается чемпионат России по биатлону с участием белорусов

День больших масс-стартов в Ижевске. Сегодня здесь завершается чемпионат России по биатлону, в котором также участвуют белорусские стреляющие лыжники.



Первыми на дистанцию в 12 километров выйдут женщины. Елена Кулак, Ксения Воробей и Ирина Шаклеина выступят за нашу команду. Старт в 10 часов, а следом, в 12:45, за награды начнут бороться мужчины, им предстоит преодолеть дистанцию в 15 километров.



В обойме белорусской команды Никита Лобастов, Степан Данилов, Максим Воробей, Глеб Орловский, Виталий Казаченок и Александр Голяк. Соревнования, отметим, транслирует телеканал "Беларусь 5".