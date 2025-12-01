Динара Смольская рассказала о семейной традиции и победах мужа: Не хочется от него отставать

Успешный для белорусов старт в сезоне Открытого Кубка России по биатлону - это еще далеко не выход на пик формы в олимпийский год. Зрители могут готовится к еще более увлекательному продолжению. Об этом эксклюзивно в интервью "Первому информационному" рассказала олимпийская чемпионка Динара Смольская.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону: "У нас в семье такая мини-традиция: мы вывешиваем медали на телевизор - с одной стороны вешает Антон, с другой я. И вот весь прошлый сезон мы так делали. И я взгляд кинула - у него уже две медали висит, а с моей стороны еще ни одной. Конечно, в этом плане не хочется отставать от него. Очень много проделано работы, и не хочется, чтобы это все прошло зря. Хотя я понимаю, что это только начало сезона".