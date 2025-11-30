Динара Смольская выиграла пасьют на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Динара Смольская - победительница гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону. Наша олимпийская чемпионка отправлялась на дистанцию четвертой, но отставание от группы лидеров было небольшим.



На четырех огневых рубежах Смольская допустила всего один промах и финишировала в гордом одиночестве. Анна Сола, победившая в спринте, в пасьюте поднялась на третью ступень пьедестала.