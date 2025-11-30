3.72 BYN
Динара Смольская выиграла пасьют на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Автор:Редакция news.by
Динара Смольская - победительница гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону. Наша олимпийская чемпионка отправлялась на дистанцию четвертой, но отставание от группы лидеров было небольшим.
На четырех огневых рубежах Смольская допустила всего один промах и финишировала в гордом одиночестве. Анна Сола, победившая в спринте, в пасьюте поднялась на третью ступень пьедестала.
В 12:30 начнется гонка преследования у мужчин. Первым на дистанцию отправится капитан нашей сборной Антон Смольский. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Беларусь 5".