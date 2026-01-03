Динара Смольская выиграла первый квалификационный забег "Гонки чемпионов" в Рязани

Далее на старт выйдут мужчины, а следом лыжники, и по итогам всех стартов будут формироваться команды на завтрашний лыжно-биатлонный смешанный финал. У Динары благодаря успеху в квалификации будет право одной из первых выбирать участника в свою команду. До отъезда в Рязань спортсменка делилась предвкушением от будущей гонки в формате шоу. "Где-то это "Веселые старты", можно сказать, чтобы немножко разгрузить нервную систему", - призналась Динара Смольская.