Динара Смольская выиграла первый квалификационный забег "Гонки чемпионов" в Рязани
Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская выиграла свою квалификацию на "Гонке чемпионов", которая 3 января стартовала на стадионе "Алмаз" в Рязани.
Белоруска фактически безупречно прошла свою часть дистанции, допустив лишь один промах в 20 выстрелах. В общем протоколе Динара стала третьей.
Далее на старт выйдут мужчины, а следом лыжники, и по итогам всех стартов будут формироваться команды на завтрашний лыжно-биатлонный смешанный финал. У Динары благодаря успеху в квалификации будет право одной из первых выбирать участника в свою команду. До отъезда в Рязань спортсменка делилась предвкушением от будущей гонки в формате шоу. "Где-то это "Веселые старты", можно сказать, чтобы немножко разгрузить нервную систему", - призналась Динара Смольская.