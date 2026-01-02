Достижения, вызовы и триумфы белорусов - каким был 2025-й в спорте

Если же подводим итоги года, то очень интересно, каким был 2025-й в спорте?

Год, кстати, получился очень ярким. Мы завоевали просто россыпь наград.

Удачными были III Игры стран СНГ. Батутисты вновь доказали всему миру - белорусы сильнейшие на планете. Хоккейное "Динамо-Минск" переписывает свою историю, а Антон Смольский вновь завоевывает Кубок Содружества.

Момент триумфа Алины Горносько. Нет, это не победа на Олимпиаде, это признание нашей грации лучшей спортсменкой Беларуси по итогам 2025 года. Триумф неожиданный, признается чуть позже Алина, (ведь среди конкурентов Арина Соболенко и Василина Хондошко), но столь нужный именно сейчас.

Алина Горносько, лауреат премии НОК Беларуси в номинации "Лучшая спортсменка" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84ef6c59-902e-4444-a9bf-df368728f54e/conversions/fea11b1e-836e-40b6-93e8-393700cd08c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84ef6c59-902e-4444-a9bf-df368728f54e/conversions/fea11b1e-836e-40b6-93e8-393700cd08c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84ef6c59-902e-4444-a9bf-df368728f54e/conversions/fea11b1e-836e-40b6-93e8-393700cd08c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84ef6c59-902e-4444-a9bf-df368728f54e/conversions/fea11b1e-836e-40b6-93e8-393700cd08c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алина Горносько, лауреат премии НОК Беларуси в номинации "Лучшая спортсменка":

"Выиграв эту награду, я очень счастлива. Я хочу поблагодарить всех. Это большая честь, это большое признание. Как я уже сказала, я действительно планировала завершать карьеру в художественной гимнастике в этом году, потому что были сложные моменты в моей жизни. Я нашла в себе силы продолжить, создать уже новые интересные постановки и буду, конечно, стараться подтверждать сейчас уже статус спортсменки года и завоевывать новые награды".

Главные спортивные итоги уходящего года, по сути, подвел Национальный олимпийский комитет на торжественной церемонии чествования лучших. Компетентное жюри на протяжении месяца резюмировало итоги абсолютно всех атлетов страны, чтобы раздать награды самым достойным, ведь год получился на самом деле ярким.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15866678-7ce7-4746-8af4-f74be28831e4/conversions/09168957-61cb-4d97-a5d8-8f4a8ff963bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15866678-7ce7-4746-8af4-f74be28831e4/conversions/09168957-61cb-4d97-a5d8-8f4a8ff963bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15866678-7ce7-4746-8af4-f74be28831e4/conversions/09168957-61cb-4d97-a5d8-8f4a8ff963bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15866678-7ce7-4746-8af4-f74be28831e4/conversions/09168957-61cb-4d97-a5d8-8f4a8ff963bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Надо собираться, надо общаться, надо разговаривать, надо подводить итоги. Похвалить, где-то поругать, может быть, если кто-то не показал тот результат, который нужно, но такие мероприятия проводить обязательно нужно. Я в актив записал этот год. Результаты многие показали спортсмены впервые в карьере. Возьмите плавание, карате, тхэквондо, возьмите многие другие виды спорта, где наши спортсмены очень достойно представили нашу страну".

Всего 5 номинаций были представлены на торжественном вечере. Лучшим спортсменом признан Антон Смольский - он выиграл конкуренцию у Ивана Литвиновича и Евгения Золотого.

Антон Смольский, лауреат премии НОК Беларуси в номинации "Лучший спортсмен" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7e911c-65d7-4fe0-9782-2405283e2291/conversions/f0b3cb4e-4c7a-45b3-b166-288ce933ae19-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7e911c-65d7-4fe0-9782-2405283e2291/conversions/f0b3cb4e-4c7a-45b3-b166-288ce933ae19-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7e911c-65d7-4fe0-9782-2405283e2291/conversions/f0b3cb4e-4c7a-45b3-b166-288ce933ae19-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7e911c-65d7-4fe0-9782-2405283e2291/conversions/f0b3cb4e-4c7a-45b3-b166-288ce933ae19-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Смольский, лауреат премии НОК Беларуси в номинации "Лучший спортсмен":

"Я очень рад и горд, что именно я победил в этом году. Тем не менее слова о том, что мы здоровая нация, это не просто так. Потому что я убежден, я это вижу, насколько мы сильны и духом, и телом. Поэтому я в этом убежден и уверен".

В номинации "Тренер года" заслуженно второй год подряд лучшая Ольга Власова.

Ее спортсмены блестяще выступили и на чемпионате мира, и на III Играх стран СНГ.

Ольга Власова, лауреат премии НОК Беларуси в номинации "Лучший тренер":

"Очень приятно второй год подряд быть номинированной на премию "Лучший тренер". Это дорогого стоит, если страна оценивает твой труд высокой оценкой, то хочется больше стремиться и достигать. Это меня мотивирует".

В номинации "Лучшая команда года" только благодаря золоту в командном турнире лучшие все те же батутисты, парни в упорной борьбе обошли сборную Беларуси по пляжному футболу, которая стала второй на чемпионате мира.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

"Как всегда, почетно участвовать в таких мероприятиях. Это очень важно для нашей команды. Мы получаем от этого стимул. И будем работать дальше, прославлять нашу страну на международной арене".