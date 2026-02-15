Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Два полюса биатлона: международный этап Кубка Содружества в Сочи на фоне Олимпиады в Италии

Февраль - это еще и время биатлона, который, как всегда, на высоте. В горах, на лыжно-биатлонном стадионе "Лаура", отгремел 5-й этап Кубка Содружества.

Ровно 12 лет назад именно здесь состоялись зимние Олимпийские игры, ставшие триумфальными для нашего спорта и принесшие рекордные пять золотых медалей в биатлоне и фристайле.

Нынешний международный этап в Сочи состоялся на фоне Олимпиады в Италии. Сравним два полюса мирового биатлона, на которые расколол внимание зрителей Международный союз биатлонистов.

Олимпиада в Италии - праздник спорта, как ни крути, и его таковым старается делать Международный олимпийский комитет, чтобы на несколько дней постараться спрятать весь бардак, который накопился за четыре года.

Слишком много эмоций и спортивных судеб переплелось в одном месте на протяжении двух недель. Драма американской горнолыжницы Линдси Вонн, либо невероятный триумф уже очень опытной конькобежки Лоллобриджиды, которая к 35 годам на домашней Олимпиаде выиграла золото, и не одно. Наконец, фантастическая развязка у мужчин-фигуристов, где состоялся крах представителя США Малинина.

Но есть и примеры, просочившиеся сквозь ширму пропаганды итальянских СМИ. Украинский скелетонист поставил в неловкое положение руководство МОК и подвел его, зачем-то нацепив шлем с запрещенными на Олимпиаде изображениями.

Украинский скелетонист

И вот мы подобрались к биатлону, где норвежец Стурла Холм Легрейд после бронзы в индивидуальной гонке зачем-то обронил следующие слова.

Стурла Холм Легрейд, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону (Норвегия)

Стурла Холм Легрейд, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону (Норвегия):

"Полгода назад я встретил любовь всей моей жизни, а три месяца назад совершил самую большую ошибку в жизни - изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни".

Еще раз норвежец после своего успеха зачем-то рассказал о своей измене всему миру, а потом снова зачем-то много раз извинился за этот поступок.

Наши коллеги встретили в поезде главу Международного союза биатлонистов Олле Далина, который наше несправедливое отстранение в биатлоне прокомментировал так, будто находился в бреду.

Олле Далин, глава Международного союза биатлонистов

Олле Далин, глава Международного союза биатлонистов:

"Возвращение белорусских и российских биатлонистов очень важно. Эти федерации важны для биатлона. Мне действительно жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что все скоро решится, и атлеты вернутся на мировую арену как можно быстрее".

Гонки олимпийского биатлона проходят на одной из главных арен мира - итальянском Антхольце. Но Игры-2026, по крайней мере в биатлоне, мы никогда полноценными назвать не сможем, ведь там напрочь отсутствует справедливая конкуренция, созданная искусственно. Ведь в эти же дни большой праздник спорта проходил в Сочи, где 12 лет тому назад Дарья Домрачева стала олимпийской чемпионкой. И спустя время белорусы на виду.

Что касается результата, то после таких эмоциональных Раубичей было непросто выдержать пик формы - об этом нам рассказал главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков. Из-за беспорядка в руководстве IBU команде приходилось до середины января моделировать два пика формы, учитывая вероятность возвращения на Олимпиаду.

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:

"Изначально, когда речь шла о подготовке к Олимпийским играм, в приоритете у нас стоял и этап в Сочи. Наш план подготовки, вся модель подготовки не предусматривала участия, особенно лидеров команды, в Кубке Содружества, который проходил в Раубичах. Подготовка строилась под то, чтобы выйти на пик формы именно на Олимпийские игры или на Сочи. Когда уже стало понятно, что нашу команду не допустят к Олимпийским играм, и что состоится этап Кубка Содружества в Раубичах, поменяли приоритеты подготовки, чтобы больше лидеров вывести на пик формы к Раубичам".

Изображение

Красивой кульминацией этапа после трудностей белорусской команды стало серебро нашего ведущего дуэта в командном спринте. Анна Сола и Динара Смольская отдали все силы и завоевали для Беларуси серебро.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Хочу сказать большое спасибо всей нашей команде. Мы сегодня действительно выходили на эту гонку и понимали, что сейчас на наших хрупких женских плечах ответственность и задача взять эту медаль. И мы понимали, что мы можем. Думаю, на хорошей ноте мы закончили эти соревнования. И пусть наша вся команда немножко выдохнет, порадуется. Впереди у нас еще есть сезон, есть гонки".

Сборная Беларуси завершает прощание с горами, великим местом в нашей биатлонной истории. Впереди чемпионат России в Тюмени. Финал Кубка Содружества состоится в апреле в Мурманске.

