Двумя масс-стартами завершится этап Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
Автор:Редакция news.by
Двумя масс-стартами завершится 21 декабря в российском городе Чайковский третий этап Кубка Содружества по биатлону.
Первыми на 15-километровую дистанцию отправятся мужчины. В числе претендентов на награды и белорусы, в том числе победитель пасьюта и лидер общего зачета Антон Смольский.
В 11:30 на дистанцию в 12,5 км выйдут девушки. В прямом эфире за событиями можно наблюдать на телеканале "Беларусь 5".