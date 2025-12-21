Двумя масс-стартами завершится этап Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

Двумя масс-стартами завершится 21 декабря в российском городе Чайковский третий этап Кубка Содружества по биатлону.

Первыми на 15-километровую дистанцию отправятся мужчины. В числе претендентов на награды и белорусы, в том числе победитель пасьюта и лидер общего зачета Антон Смольский.