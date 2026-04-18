Минск принимает престижный турнир по карате Belarus Open

"Чижовка-Арена" сменила хоккейные баталии на схватки сильнейших каратистов из восьми стран. Самый престижный и массовый турнир по карате - Belarus Open - с раннего утра 18 апреля открыл соревновательную программу.

Путь пустой руки, сражение голыми руками как демонстрация силы тела и духа. Карате - это не только яркие схватки и разбивание досок и кирпичей. Карате - это в первую очередь дисциплина, сдержанность, уважение к себе, тренеру и, конечно, сопернику.

Пятый международный турнир Belarus Open собрал на "Чижовка-Арене", пожалуй, самое масштабное представительство: более тысячи сильнейших спортсменов из восьми стран будут вести борьбу за награды. Впервые на татами Синеокой приехала команда из Германии.

Марко Тирбак, главный тренер сборной Германии:

"Очень нравится организация турнира, сами соревнования. Это, наверное, самый лучший старт, в котором нам удавалось принять участие. Атмосфера завораживает. Очень хорошая конкуренция, сильные соперники. Это очень хороший опыт для наших спортсменов. Вообще, борьба с белорусскими атлетами для нас очень хороший эксперимент".

Такая конкуренция точно поможет белорусским ребятам во всеоружии подойти к предстоящему чемпионату Европы, который стартует в мае. В обойме нашей сборной все лидеры команды. Для Ивана Кудинова нынешний сезон складывается вполне успешно: спортсмен дважды становился призером престижных соревнований серии Гран-при, где в каждой весовой категории могут выступить лишь 32 сильнейших спортсмена мира.

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации карате:

"Еще два года назад мы обновили состав - сделали его более молодежным, и эти ребята уже начинают показывать результат. Уже есть чемпионы, есть бронзовые призеры, поэтому мы будем так же работать дальше".

"Получается, но не на 100 процентов, как хотелось бы, - поделился впечатлениями бронзовый призер чемпионата мира по карате Иван Кудинов. - Будем работать. Впереди чемпионат Европы, на котором хочется показать максимальные возможности".