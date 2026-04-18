Сборная Беларуси готовится выступить на чемпионате Европы по борьбе в Албании

Сборная Беларуси готовится выступить 20 апреля на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Албании. Спортсмены готовы в прямом смысле бороться за медали в духе выдающихся атлетов XX века - Александра Медведя и Олега Караваева.

Национальная команда вступает в борьбу за медали

За спортивной борьбой в нынешнем году особенно приятно наблюдать. Белорусские девушки в марте на молодежном чемпионате Европы стали лучшей командой континента: четыре золота, россыпь других наград. И абсолютный триумф, ведь флаг Беларуси четырежды поднимался во время церемонии награждения.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: "Это маленькая дипломатия. Спортсмен прославляет свою страну, возвышает имя своей страны, и это очень круто, я считаю".

Плеяда золотых спортсменок восхищает. Их их стремительный темп. Бобруйчанка Алина Шевчук еще до золота среди молодежи стала чемпионкой Европы. А гомельчанка Арина Демченко в феврале победила нашу знаменитую Ирину Курочкину, призера Олимпиады, и сейчас поедет на взрослый чемпионат.

Арина Демченко, чемпионка Европы по борьбе U-23: "Мне нравятся эмоции от тренировок, от соревнований, от побед".

Алина Шевчук, чемпионка Европы по борьбе U-23: "Мне уже стало проще настраиваться на схватки, появилась внутренняя уверенность, что я смогу все сделать".

В Албанию поедет и наша знаменитая Ванесса Колодинская, которая после травмы вернулась триумфально, победив на февральском турнире имени Медведя. Мама двух сыновей, медалистка олимпийского Токио, двукратная чемпионка мира. В общем, за девушек беспокоиться не стоит.

А что же наши мужчины?

В Стайках, на знаменитой олимпийской базе, в эти дни работа кипела. В одном зале тренировочную работу проводили борцы вольного стиля, в другом - классического.

Невооруженным глазом видно, в каких условиях тренируются борцы. Плеяда звезд появилась не на пустом месте, особенно в греко-римской борьбе, где в обойме Павел Глинчук и Кирилл Маскевич. Оба в сентябре брали по бронзе чемпионата мира. После состоялась красивая встреча дома.

Кирилл Маскевич, призер чемпионата мира - 2025 по греко-римской борьбе: "Мы заряжены на золото, потому что уже медали всех достоинств есть, не хватает только золотых, в том числе золота с европейского форума".