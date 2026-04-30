Екатерина Перепечаева-Чернухо: Для меня бильярд - это жизнь

Громкая новость на уходящей неделе пришла из жаркого Самарканда, где проходил чемпионат мира по бильярду. В дисциплине "Динамичная пирамида" не было равных девушке из Борисова - Екатерине Перепечаевой-Чернухо.

Белоруска в финале справилась с более рейтинговой спортсменкой из России Екатериной Брытченко, тем самым сделав счет в личном противостоянии на данный момент 3:2 в свою пользу.

Успех Екатерины не первый на планетарном форуме, а уже третий, но именно этот самый важный, призналась в эксклюзивном интервью Екатерина.

"Для меня бильярд - это жизнь, поэтому больше эмоций было сейчас. Общий счет у нас по встречам 3:2, я выигрываю", - отметила чемпионка мира - 2026 по бильярду в дисциплине "Динамичная пирамида".

Следующим стартом для белоруски станет чемпионат страны, который пройдет в Минске 9 и 10 мая. Через 2 недели Екатерина выступит на этапе Кубка мира в Москве, причем благодаря своему высокому рейтингу она сразу же выступит в финальной части турнира, миновав стадию квалификацию.