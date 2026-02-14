"Это как парник": биатлонистка Резцова рассказала, почему идеальные условия мешают в спорте

Фото: Freepik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf414e0f-511e-41e7-ae15-14dd11c3820e/conversions/4af422db-c11b-4231-aabd-5411fb5c9498-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf414e0f-511e-41e7-ae15-14dd11c3820e/conversions/4af422db-c11b-4231-aabd-5411fb5c9498-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf414e0f-511e-41e7-ae15-14dd11c3820e/conversions/4af422db-c11b-4231-aabd-5411fb5c9498-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf414e0f-511e-41e7-ae15-14dd11c3820e/conversions/4af422db-c11b-4231-aabd-5411fb5c9498-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Freepik

Двукратный призер Олимпийских игр 2022 года по биатлону Кристина Резцова в "Актуальном интервью" рассказала, откуда берутся настоящие спортсмены и что лежит в основе настоящей страсти к спорту. По ее словам, ключевую роль играют не идеальные условия, а внутренний стержень, голод к победам и любовь к делу.

"В большей степени есть, конечно, определенные регионы, определенные места, из которых выходят спортсмены. Связано это, наверное, с тем, что ребята жили в деревнях, занимались. Им все время хотелось большего. Занимались каким-то видом спорта просто потому, что действительно хотели победить", - отметила Кристина Резцова.

Она привела личный пример из жизни своего мужа: "У меня муж из Республики Коми, и там ребята просто могли помогать родителям работать где-то на заводе руками, и после этого тренироваться на обычной автомобильной дороге, приезжать и выигрывать соревнования просто потому, что они горели этим желанием", - рассказала олимпийская медалистка.

Тяжело, когда у тебя все условия есть с самого начала. Это как парник, тебе все дают, и если, не дай бог, попадаешь в ситуацию, где ничего нет, то человек очень часто ломается. Кристина Резцова

"Именно это и определяет. Когда у тебя изначально есть стержень какой-то, ты сам этого хочешь больше, чем другие люди вокруг, ты и добиваешься этого проще", - подчеркнула она.

На высоком уровне, когда спортсмен уже достиг значительных результатов, главную роль играет уже не борьба с соперниками, а постоянная внутренняя работа над собой. "А когда ты практически на всех стартах был, особенно, когда у тебя есть медали, тогда остается только страсть к любимому делу, к тому, что у тебя внутри невероятная борьба. Не с соперниками, а с собой, чтобы стать еще лучше. Все мы на одном каком-то хорошем уровне находимся, но нужно найти что-то такое, в чем ты будешь еще лучше. То есть, натренировать это и, выходя на гонку, показывать. Это, я думаю, и есть страсть к своему любимому делу, к биатлону. Вот эта любовь, мне кажется, самое классное, когда ты занимаешься тем, что ты максимально любишь", - заключила Кристина Резцова.