Европейская федерация плавания сняла ограничения с белорусских и российских юниоров

Европейская федерация плавания сняла все ограничения с белорусских и российских юношеских и молодежных команд. Выступать на международных стартах спортсмены смогут с национальной символикой и гимном в индивидуальных и командных дисциплинах.

Взрослые же спортсмены продолжат выступать на мировых аренах в нейтральном статусе.