Европейская федерация плавания сняла ограничения с белорусских и российских юниоров
Автор:Редакция news.by
Европейская федерация плавания сняла все ограничения с белорусских и российских юношеских и молодежных команд. Выступать на международных стартах спортсмены смогут с национальной символикой и гимном в индивидуальных и командных дисциплинах.
Взрослые же спортсмены продолжат выступать на мировых аренах в нейтральном статусе.
Напомним, что в середине декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям снять ограничения с белорусских юниоров на участие в крупных стартах. Ранее на общих правах на мировые соревнования вернули наших борцов и тяжелоатлетов.