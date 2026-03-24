3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Финальный этап Кубка Содружества в Мурманске не состоится
Финальный этап Кубка Содружества по биатлону, который должен был состояться в начале апреля в Мурманске, отменен. Об этом 24 марта объявила пресс-служба Союза биатлонистов России.
Всему виной оттепель и невозможность проводить на мурманской трассе соревнования высокого международного уровня. Антон Смольский не сможет побороться за победу в общем зачете, ее без борьбы одерживает россиянин Эдуард Латыпов.
Отмена обидна вдвойне, поскольку чемпионат России в Тюмени на минувшей неделе получился сверхуспешным для белорусской команды. Особенно сильно этап провел Дмитрий Лазовский, который брал медали как в личных гонках, так и внес весомый вклад в золотой мужской эстафете, показав высокий класс борьбы.
Сборная Беларуси до 30 марта остается в Тюмени. Традиционно подготовка к новому сезону стартует в первых числах мая.