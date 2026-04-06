Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Генсек Паралимпийского комитета Беларуси рассказал о борьбе с дискриминацией белорусов в спорте

Как Паралимпийскому комитету удалось прорубить несправедливую изоляцию Беларуси в спорте, рассказал в "Актуальном интервью" генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.

"Это объясняется сравнением Олимпийского комитета с Паралимпийским. Членами Олимпийского комитета являются физические лица, которым делегировали права представители национальных Олимпийских комитетов. Паралимпийский комитет является членом Международного паралимпийского комитета", - объяснил гость интервью.

По словам Николая Шудейко, с первого дня отстранения белорусов Паралимпийский комитет Беларуси включился в активную борьбу за восстановление прав спортсменов. Каждой отдельной олимпийской федерации это делать сложнее, ведь возглавляют спортивные ассоциации, в том числе различные международные федерации и Паралимпийский комитет, люди, настроенные недружественно к Беларуси. "Сложилось какое-то мизантропическое отношение по национальному признаку, тому, что белорусы принадлежат Республике Беларусь. Из-за этого вводились санкции, политизировалось абсолютно все в спорте", - добавил генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси.

Но самое главное, считает Николай Шудейко, - за спиной Беларуси стоит правота, поскольку во всех уставных, нормативных документах, одобренных большинством, прописан четкий тезис: спорт вне политики.

Разделы:

Спорт

Теги:

БеларусьАктуальное интервьюспорт