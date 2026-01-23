Главный тренер сборной по биатлону раскрыл идеальную температуру на улице для спортсменов

Зимняя погода в Беларуси в этом сезоне стала настоящим подарком для биатлонистов. Главный тренер национальной сборной Олег Рыженков в "Актуальном интервью" высоко оценил текущие условия, отметив, что мороз, солнце и обильный снег создают комфортную среду для подготовки и выступлений спортсменов.

"Погодные условия в этом году в Беларуси радуют. Мне как спортсмену, тренеру, всегда нравилась именно такая погода, когда мороз, солнце, много снега", - поделился Олег Рыженков.

По его словам, оптимальная температура для биатлонистов находится в диапазоне от минус 8 до минус 14 градусов. В таких условиях спортсмены чувствуют себя комфортно. "Когда будет чуть-чуть холоднее, тогда, конечно не совсем, может быть, приятно будет выступать. Обжигающий мороз плюс скорость спуска, ветер усиливает этот эффект. Плюс замерзают руки, ноги. Бывает, что эти моменты мешают. Все спортсмены по-разному переносят холод", - подчеркнул главный тренер.