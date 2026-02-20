Инженеры, логисты и технологи Первомайского района Минска вышли на зимнюю лыжню

Спортивный дух знаком не только атлетам - на лыжную дистанцию в Минске вышли представители 17 организаций и предприятий Первомайского района. Уже по традиции участники тимбилдинга соревновались за победу на дистанции в 1 км.

На дистанцию выходят не профессиональные спортсмены, а обычные инженеры, логисты и технологи. Для них это прекрасный повод сменить офисное кресло на снежную трассу и доказать, что они в отличной форме. Так энергично в Первомайском районе проходит лыжные гонки среди предприятий и организаций.

Дистанция - 1 км. Соревнуются на время. Принимают участие 17 команд по 4 человека, среди которых и представители администрации Первомайского района.