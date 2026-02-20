3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Инженеры, логисты и технологи Первомайского района Минска вышли на зимнюю лыжню
Спортивный дух знаком не только атлетам - на лыжную дистанцию в Минске вышли представители 17 организаций и предприятий Первомайского района. Уже по традиции участники тимбилдинга соревновались за победу на дистанции в 1 км.
На дистанцию выходят не профессиональные спортсмены, а обычные инженеры, логисты и технологи. Для них это прекрасный повод сменить офисное кресло на снежную трассу и доказать, что они в отличной форме. Так энергично в Первомайском районе проходит лыжные гонки среди предприятий и организаций.
Дистанция - 1 км. Соревнуются на время. Принимают участие 17 команд по 4 человека, среди которых и представители администрации Первомайского района.
И пусть скорость и дистанция не олимпийские, накал страстей не уступает большой лыжне. Снежные гонки - часть ежегодных спортивных игр среди предприятий. Итоги всех соревнований зимнего этапа подведут в марте.