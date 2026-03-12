3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Известный ямайский форвард Николсон осваивается в Беларуси
Клуб "МЛ Витебск" усилился известным ямайским форвардом Шамаром Николсоном. Нападающий дал эксклюзивное интервью "Первому информационному", в котором рассказал, почему выбрал белорусский вектор карьеры и поделился первым впечатлением от нашей страны.
Шамар Николсон, нападающий ФК "МЛ Витебск":
"Когда мне агент сказал о том, что есть возможность стать игроком клуба-чемпиона, то меня это очень заинтересовало. И я не впервые узнал о Беларуси, когда неделю назад приехал сюда. Я играл в Москве и наслышан про Беларусь. А страну встретил очень спокойной, что мне нравится. Ведь я люблю именно так отдыхать после футбола и в спокойствии проводить свое время. Я рад быть здесь!"
Футбольный путь Николсона, его взгляды на жизнь и желание помочь чемпионату Беларуси шагнуть в Лигу чемпионов смотрите в это воскресенье, 15 марта, в "Главном эфире" на "Беларусь 1".