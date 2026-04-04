Хоккейная команда Президента завоевала главный трофей РХЛ

Аншлаг на трибунах и россыпь заброшенных шайб. 19-е Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба официально завершились. Напряженный матч прошел на "Олимпик-Арене". В решающей серии сошлись команда Президента и сборная Минской области.

Весна - это та самая пора, которая испытывает на прочность всех хоккеистов. Ведь именно в апреле наступают те самые решающие стадии в плей-офф в различных чемпионатах. Например, прямо сейчас вся Беларусь замерла в ожидании выступления минского "Динамо" в 1/4 Кубка Гагарина. И, безусловно, все следят за сражением "Динамо-Шинника" в 1/8 Кубка Харламова и за полуфинальными сериями в Кубке Президента.

А вот в Республиканской хоккейной лиге дело приближалось к развязке. По регламенту финальное противостояние у любителей длится до двух побед.

За титул спорили извечные соперники: ледовая дружина главы государства и сборная Минской области. После успеха в минувший вторник (6:3) в субботу, 4 апреля, хозяевам "Олимпик-Арены" нужно было не уступить для того, чтобы гарантировать себе золотые медали.

Это та история, когда все причастные остаются в выигрыше: и спортсмены, и болельщики. Никто не сомневался в аншлаге. Это же финал. Потому на трибунах яблоку негде было упасть задолго до стартового вбрасывания.

Пока поклонники этого вида спорта заряжались позитивом под зажигательные хиты, команды настраивались в подтрибунных помещениях. Вот что, например, происходило в раздевалке сборной Минской области перед стартовым вбрасыванием. Естественно, "столичные" настраивались на реванш.

Матч начался динамично. Уже на первой минуте Андрей Костицын с передачи Александра Лукашенко открыл счет.

Цифры на табло до перерыва так больше и не изменились. А вот второй период получился более результативным. Павел Волчек отметился за команду Президента. У гостей восстановили паритет на табло Александр Лукашевич и Илья Бусилко.

Павел Волчек, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:

"По-другому в финалах не бывает, поэтому ждали, что будет такой матч, настраивались, готовились".

Александр Лукашевич, нападающий хоккейной команды Минской области:

"Равные соперники, упорная игра. Нельзя допускать ошибок, каждая шайба может решить исход матча".

В заключительной трети Артем Каркоцкий и Андрей Михалев принесли итоговую победу команде Президента - 4:2. Любительский чемпионат - это не только праздник и популяризация спорта. Для бывших атлетов данный турнир - отдушина. Так от сезона к сезону коллективы обновляются. Например, в составе ледовой дружины белорусского лидера впервые предстояло поднимать чемпионский кубок защитнику Илье Шинкевичу.

Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

"Для меня это первый финал, поэтому тяжело было играть. Минская область хорошо, достойно давала бой. Поэтому все понравилось. Классная эмоция".

А вообще для команды Президента нынешний чемпионский титул стал 17-м по счету.

Хоккейная команда Президента завоевала главный трофей РХЛ

По итогам сезона были награждены и самые заметные игроки. Бомбардирскую гонку возглавил Андрей Костицын, который набрал 22 балла. Лучшим голкипером признан Степан Горячевских. Оба представляют команду Президента. Среди защитников отметили Александра Кудрявцева из сборной Минской области. А у нападающих выделили Матвея Винкевича из дружины Могилевского региона.

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:

"Команда Минской области все-таки молодая, какие бы опытные, какие бы именитые хоккеисты не были, все равно, знаете, возраст берет свое. Нам приходилось доставать из себя все свои ресурсы, все свои силы, все возможности. Мы играли в такой бескомпромиссный хоккей до конца".