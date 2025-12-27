Команда Президента Беларуси и хоккеисты Брестской области сыграли вничью

Когда на льду, несмотря на статус, встречаются равные по силе соперники, предельно заряженные на борьбу и с огромным желанием выйти победителями в противостоянии, получается ровно такой хоккей, который 27 декабря увидели заполненные трибуны малой площадки "Олимпик Арены".

В поединке Республиканской хоккейной лиги встречались действующие обладатели трофея - команда Президента Беларуси - и хоккеисты Брестской области. Они и открыли счет в этом матче, однако 40 секунд понадобилось хозяевам, чтобы восстановить паритет.

Хоккейная команда Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0ccadd5-1e4d-4b78-b9a9-cdaec2e4ac41/conversions/7e491760-05a5-4283-b786-32e8be9cecfc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0ccadd5-1e4d-4b78-b9a9-cdaec2e4ac41/conversions/7e491760-05a5-4283-b786-32e8be9cecfc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0ccadd5-1e4d-4b78-b9a9-cdaec2e4ac41/conversions/7e491760-05a5-4283-b786-32e8be9cecfc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0ccadd5-1e4d-4b78-b9a9-cdaec2e4ac41/conversions/7e491760-05a5-4283-b786-32e8be9cecfc-xl-___webp_1920.webp 1920w

На первый перерыв команда Президента уходила, уже ведя в счете, а вторая двадцатиминутка осталась уже за брестчанами, и вновь перед третьим периодом счет оказался равным. Результативным получился и третий отрезок матча. Гости даже вели, но окончательным результат этой встречи сделал Николай Лукашенко, который принес ничью своей команде, забросив за три десятых секунды до финальной сирены. Окончательным результатом стала боевая ничья - 5:5.

Ярослав Чуприс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1712e8-eb79-4acd-a620-5693a6c86d9d/conversions/c297bd2d-5fe0-41e4-ad1a-9012520586f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1712e8-eb79-4acd-a620-5693a6c86d9d/conversions/c297bd2d-5fe0-41e4-ad1a-9012520586f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1712e8-eb79-4acd-a620-5693a6c86d9d/conversions/c297bd2d-5fe0-41e4-ad1a-9012520586f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1712e8-eb79-4acd-a620-5693a6c86d9d/conversions/c297bd2d-5fe0-41e4-ad1a-9012520586f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ярослав Чуприс, нападающий команды Президента Беларуси по хоккею:

"Хороший получился хоккей. Мы команда Президента, поэтому готовы к любым соперникам".

Максим Слыш, нападающий команды Брестской области по хоккею:

"Большой праздник для каждого - оказаться на этой арене и сыграть против команды Президента"