Команда Президента Беларуси выиграла четвертый матч в РХЛ

21 февраля яркий и динамичный хоккей под сокрушительный шум трибун продемонстрировали команда Президента Беларуси и дружина Витебской области. Для обеих сборных этот поединок подвел черту под регулярным чемпионатом Республиканской хоккейной лиги.

Хозяева льда обыграли соперника со счетом 12:6, и для гостей на этом сезон закончился. Команда главы государства открыла счет в первом периоде - отличился Николай Лукашенко, а на перерыв ушла с преимуществом в две шайбы. Вторая двадцатиминутка получилась еще более насыщенной на красивые атаки и взятия ворот. Автором одной из шайб стал Президент нашей страны.

Но самым результативным оказался третий период. Однако при всем старании хоккеистов Витебского региона шансов против действующих обладателей трофея у них не было.

Команда Президента Беларуси таким образом гарантировала себе первое место по итогам регулярного чемпионата, а значит, и выход в плей-офф.

Какие дружины также шагнут в нокаут-раунд, станет известно только через неделю. Интрига этого розыгрыша настолько высока, что на оставшиеся три места претендуют сразу пять команд. В следующую субботу, 28 февраля, в очных противостояниях за продолжение борьбы за медали лиги хоккеисты Минского региона встретятся с дружиной Гродненской области, а Могилевская команда сыграет против Брестской.