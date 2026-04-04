Команда Президента со счетом 4:2 стала победителем турнира РХЛ

Ледовая дружина главы государства одержала победу в 19-м сезоне республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

В финальной серии турнира, которая длится до двух побед, в соперниках оказалась сборная Минской области. После успеха в минувший вторник (6:3) в субботу, 4 апреля, хозяевам "Олимпик-Арены" нужно было не уступить для того, чтобы гарантировать золотые медали. Матч начался динамично. Уже на первой минуте Андрей Костицын с передачи Александра Лукашенко открыл счет. Второй период получился более результативным. Павел Волчек отметился в команде Президента. У гостей восстановили паритет на табло Александр Лукашевич и Илья Бусилко.

В заключительной трети Артем Каркоцкий и Андрей Михалев принесли итоговую победу, 4:2. Для ледовой дружины главы государства нынешний чемпионский титул стал 17-й по счету.

Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

"2 матча играли. Минская область подготовилась хорошо. Для меня это первый финал, поэтому тяжело было играть. Минская область хорошо, достойно давала бой. Поэтому все понравилось, классная эмоция".

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:

"Нам было непросто. Команда Минской области все-таки молодая, какие бы опытные, какие бы именитые хоккеисты не были, все равно, как бы, знаете, возраст берет свое. Нам приходилось доставать из себя все свои ресурсы, все свои силы, все возможности. Мы играли в такой бескомпромиссный хоккей до конца".