Концепция проекта уже готова: в лесопарке "Медвежино" построят три лыжероллерные трассы

Лесопарк "Медвежино" в Минске будет оборудован для лыжных гонок и биатлона. Концепция проекта уже готова. Здесь появится три трассы длиной 3,3 км, 2,5 км и 1,5 км. Для удобства спортсменов и тренеров планируется создать пункты проката спортивного инвентаря, а также вакс-кабины для подготовки лыж.

Сейчас завершается благоустройство лыжной и роллерной трассы в парке имени Уго Чавеса. Все больше жителей Минска отдают приоритет спорту, поэтому спрос на подобные объекты растет.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома: "Если говорить про соревнования, то 265 спортивных соревнований проведено на территории города. Это на уровне районных и городских соревнований. Еще в планах 42 спортивных мероприятия и 90 соревнований районного уровня. Конечно, мы не забываем и про спортивную составляющую. У нас активно проводят чемпионаты и первенства города. Также продолжается чемпионат Минска среди любительских команд - в конце марта турнир вступит в решающую фазу, и в апреле пройдут финальные матчи".