Кто в Грицкевичах воспитывает юных звезд биатлона?

Президент Беларуси неоднократно подчеркивал, что спорт - это наша идеология. А в ходе заседания VII созыва Всебелорусского народного собрания глава государства акцентировал, что спорт должен быть на высоком уровне даже в самых маленьких уголках республики.

Отличный пример такого развития - это агрогородок Грицкевичи. Здесь хорошо развит биатлон. Есть современная материальная база. В общем все условия, чтобы растить будущих чемпионов.

Несмотря на свой возраст (учителю физической культуры Грицкевичской средней школы Михаилу Полещуку 67 лет), он по-прежнему в строю. Живая легенда агрогородка. 45 лет педагогического стажа, 40 из которых он посвятил биатлону. На лыжи поставил ни одно поколение учеников.

Сейчас в распоряжении ребят суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это тренажерный и игровой залы, тир (наличие которого крайне важно при подготовке к турнирам), слайд-дорожки, которые позволяют отрабатывать коньковый ход.