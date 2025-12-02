Лучшим футболистом Беларуси 2025 года признан Валерий Громыко

Футбольный сезон официально завершен! В белорусской столице прошла торжественная церемония закрытия сезона "Звездный мяч".

Чемпионы и призеры известны, а имена лучших из лучших в различных номинациях названы. Вручены награды как в командных, так и в индивидуальных номинациях. Кульминацией вечера стало определение лучшего футболиста Беларуси и лучшего тренера нашей страны.

Валерий Громыко признан лучшим футболистом Беларуси 2025 года. Таков результат традиционного опроса АБФФ, в котором приняли участие футбольные специалисты и журналисты.

В этом сезоне 28-летний полузащитник был одним из лидеров национальной сборной Беларуси. В составе главной команды страны Валерий Громыко в 2025 году провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча. Выступая в алматинском "Кайрате", белорусский полузащитник стал чемпионом Казахстана и неплохо проявил себя в дебютных поединках Лиги чемпионов. На сегодняшнюю церемонию прибыть не смог, а заслуженную награду получили его родители.

Среди защитников лучшим стал представитель чемпиона страны "МЛ Витебск" Захар Волков, его партнер по команде Руслан Лисакович назван лучшим полузащитником, а страж ворот Павел Павлюченко стал лучшим игроком чемпионата Беларуси и обладателем приза "Лучшему голкиперу имени Михаила Вергеенко". Самым полезным игроком белорусской Высшей лиги оказался брестский динамовец Егор Корцов.

Во время сегодняшней церемонии подведения итогов наставник бронзового призера национального чемпионата - мозырской "Славии" - Иван Биончик стал обладателем награды "Лучшему тренеру страны".

Среди женщин лучшей футболисткой Беларуси стала одна из лидеров сборной Анастасия Шлапакова, выступающая в московском "Динамо". Лучшим игроком, нападающим и бомбардиром женского чемпионата Беларуси признана Виктория Валюк ("Минск").