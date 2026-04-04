Лучший спортсмен 2025 года - Смольский рассказал о ценностях, мотивации и любви болельщиков

Фото sputnik.by

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 по биатлону Антон Смольский рассказал о подготовке к соревновательному сезону, звонке Президента перед эстафетой, популярности биатлона в стране и о том, почему звание лучшего спортсмена года для него многое значит. Подробности в "Актуальном интервью".

"Этот сезон для нас был олимпийским. И весь прицел подготовки, весь прицел настроения был на Олимпийские игры. Пошла тенденция допуска в разных видах спорта, некоторые допускают уже с флагом и гимном. Мы решали многие задачи за это время: улучшали инвентарь, лыжи, патроны, качество экипировки. Все, что можем улучшить. Держали в голове, что вдруг есть возможность выполнить квалификацию. У нас уже есть лыжи, которые не требуют определенной подготовки, они чистые абсолютно", - рассказал Антон Смольский.

Но чуда не случилось. Допуска нет. И тогда главной целью стал Кубок Содружества. "Мы вернулись домой и понимали, что победы на домашнем стадионе, при родных трибунах, при родных зрителях будут иметь определенную ценность - и для болельщиков, и для спортсменов", - подчеркнул биатлонист.

В день смешанной эстафеты случилось событие, которое запомнится на всю жизнь. Утром, перед легкой тренировкой, Антону позвонил тренер. "Он сказал: "Через пять минут придет Сергей Михайлович Ковальчук, министр спорта. У него есть пожелание, наставление перед гонкой", - поделился воспоминаниями спортсмен.

Зашел министр с телефоном в руках. И стало понятно, что на связи - Президент. "Александр Григорьевич обсуждал вопросы проведения соревнований, подготовки стадиона. Потом спросил, насколько готовы спортсмены, какое настроение. И в тот момент, когда он спросил, слышит ли Смольский его, сразу осанка выровнялась и мотивации прибавилось", - вспоминал Антон Смольский.

Для него этот момент - яркое доказательство того, как близко глава государства находится к спорту. "Он следит за каждым проведением мероприятия. Уточняет, все ли в порядке, почему так или не так. Почему, например, в первый день не было победы", - сказал спортсмен.

В 2025 году Национальный олимпийский комитет назвал Антона Смольского лучшим спортсменом года. Для него самого эта новость стала шоком, но приятным. "Когда нет международных соревнований, но меня назначают лучшим спортсменом года, это говорит больше не про спортивный результат, а про отношение людей ко мне, мое отношение к болельщикам, к стране", - признался биатлонист.

Антон поделился, что недавно общался со своим первым тренером, и тот рассказал удивительную вещь: детей, желающих заниматься биатлоном, стало значительно больше. "Может быть, 5 лет назад не столько занималось людей. Сегодня же ажиотаж на биатлон. Дети хотят подражать, копировать. И это очень приятно", - отметил спортсмен.