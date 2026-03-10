Момент триумфа: белорусский флаг подняли на Паралимпиаде в Италии

Триумф Беларуси на международной арене. Да еще какой это триумф! Паралимпиада - 2026 год. Это первый главный старт четырехлетия за последние 4 года, куда белорусов допустили с государственной символикой в первом же старте в Италии. Т. е. дебютом белорус Роман Свириденко заявляет всем недоброжелателям, что нас не сломали. Парень из Новополоцка все эти годы, когда по политическим причинам нас отстранили от международной арены, работал, работал, чтобы стать первым в спринте классическим стилем 10 марта 2026 года.

Роман Свириденко, чемпион Паралимпийских игр - 2026:

"Очень волновался, но получилось так, так сложилось, что прошел и победил. Значит, так надо было. Так сложилось, но было очень волнительно. Но когда прошел финал, сомнений не было".

Белорусов допустили до отбора на Паралимпиаду в последний момент, по сути, в январе этого года. Но Роман своим шансом воспользовался. Выиграл как раз спринт классическим стилем и стал вторым на дистанции 10 км в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира. Этого хватило для отбора на Паралимпиаду. Решение же, что в Италии мы выступим полноценно, было принято чуть ранее, осенью.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси: "На генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоялась в конце сентября в Сеуле, в Южной Корее, наш Паралимпийский комитет был полностью восстановлен в правах его членства в Международном паралимпийском комитете. Это означало, что мы уже на всех последующих соревнованиях имеем право выступать с государственным флагом, гимном и со всей другой государственной символикой, которая наносится на форму спортивную и парадную наших спортсменов и персонала. И нам разрешили участвовать в последнем Кубке мира, который состоялся в Финстерау. Мы отправили туда всех потенциальных, так сказать, кандидатов на участие в Паралимпийских играх. Команда выехала в составе 8 человек плюс лидер для спортсменов с нарушениями зрения. Выступили очень успешно".

Роман родился в 2004 году в Новополоцке. Учился в СДЮШОР № 2, там же, где училась трехкратная чемпионка Паралимпиады 2018 Светлана Саханенко. В 2022-м Рома получил стипендию Президентского спортивного клуба, что, безусловно, смотивировало работать дальше и больше. Ведь в итоге почти на 4 года, еще раз отметим этот факт, нас отстранят от международной арены.

"В паралимпийском лыжном спорте я лет 5. А в целом в лыжах, не знаю, лет 10. Ну, просто нравится. Мама привела. Очень дружная команда. Недавно обсуждали это на последнем сборе. Очень дружная команда у нас, как никогда, наверное", - рассказал белорусский спортсмен.

Класс LW-2, LW-9, в котором соревнуется Роман, подразумевает повреждение конечностей или отсутствие движений в колене вследствие артродеза или анкилоза, или потерю мышечной силы, или укорочение конечности. Т. е. вы понимаете, как тяжело этим людям в обычной жизни. Но Рома никогда не сдавался, 10 марта он громко об этом заявил всему миру: "Я белорус, который победил".

Уже завтра, 11 марта, следим за гонкой с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и теперь уже паралимпийский чемпион Роман Свириденко вновь поборются за медали главного старта четырехлетия.