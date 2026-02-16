Не хуже мировых стандартов - глава Союза биатлонистов оценил уровень организации Кубка Содружества

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/598c658a-8c2c-4731-bb61-ee7d5c9e0727/conversions/6c9bf38a-c97c-4a39-8968-667422cb7e39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/598c658a-8c2c-4731-bb61-ee7d5c9e0727/conversions/6c9bf38a-c97c-4a39-8968-667422cb7e39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/598c658a-8c2c-4731-bb61-ee7d5c9e0727/conversions/6c9bf38a-c97c-4a39-8968-667422cb7e39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/598c658a-8c2c-4731-bb61-ee7d5c9e0727/conversions/6c9bf38a-c97c-4a39-8968-667422cb7e39-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Сочи проходит 5-й этап Кубка Содружества по биатлону. Он собрал не только элиту мирового спорта, но и преданных болельщиков. Уровень организации и накал борьбы, по мнению главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, ничуть не уступает крупнейшим мировым турнирам. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Виктор Майгуров поделился впечатлениями от соревнований. Он признался, что количество зрителей его приятно удивило. "Я даже удивился, может, оно даже больше, чем обычно. Понятно, что по телевизору нас смотрит не один миллион болельщиков, которые постоянно за этим следят. И не просто так, у биатлона самые высокие рейтинги", - заявил глава Союза биатлонистов.

Он подчеркнул, что соревнования в Сочи не стоит воспринимать как "альтернативу Олимпийским играм". Это самостоятельный и самобытный проект, опирающийся на уникальную инфраструктуру. "Нам досталось классное наследие после Олимпиады в Сочи, и мы его с удовольствием используем", - отметил он. При этом качество организации и, в частности, телевизионных трансляций, по его мнению, как минимум не уступает мировым стандартам. "Если взять нашу телевизионную трансляцию, то мы в тех или иных моментах можно даже сказать, что мы превосходим картинку саму, как мы красиво показываем всю эту историю. Мы точно развиваемся, и все телекомпании, которые нас показывают, мы вместе с ними растем по показу", - подчеркнул Виктор Майгуров.

Эксперт с восхищением прокомментировал победу белорусов: "Смешанная эстафета реально была захватывающая, и я с удовольствием поздравляю белорусских спортсменов с победой в такой напряженной борьбе. Благодаря качественной стрельбе без запасных патронов белорусская команда победила".