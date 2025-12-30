Несмотря на праздники и снегопад, белорусские биатлонисты тренируются в Раубичах

Национальная сборная Беларуси по биатлону даже в предновогодние дни усиленно трудится на базе спорткомплекса "Раубичи" между соревнованиями. А снегопад, который обрушился 30 декабря, придал праздничного настроения.

Пошел снег, и в спортивном комплексе сразу взялись за дело, продолжили работу над подготовкой снежного покрытия к этапу Кубка Содружества, который пройдет в январе. Трибуны в Раубичах во второй половине января будут заполнены.

30 декабря здесь готовится к рождественской гонке в Рязани национальная сборная Республики Беларусь по биатлону. Там выступят белорусские лидеры: Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский.

Антон Смольский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc3d99b7-9b2b-4b21-94dc-55aece67c851/conversions/5d6745c7-513a-4f6f-bba8-ce8d9846430a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc3d99b7-9b2b-4b21-94dc-55aece67c851/conversions/5d6745c7-513a-4f6f-bba8-ce8d9846430a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc3d99b7-9b2b-4b21-94dc-55aece67c851/conversions/5d6745c7-513a-4f6f-bba8-ce8d9846430a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc3d99b7-9b2b-4b21-94dc-55aece67c851/conversions/5d6745c7-513a-4f6f-bba8-ce8d9846430a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"С наступающим Новым годом и Рождеством! Надеюсь, все смотрели биатлон в этом году. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья".

Динара Смольская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9213baad-81d8-4377-98a2-a4a48e2837d4/conversions/55175969-1c28-4a23-b23b-3f3d6012ad28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9213baad-81d8-4377-98a2-a4a48e2837d4/conversions/55175969-1c28-4a23-b23b-3f3d6012ad28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9213baad-81d8-4377-98a2-a4a48e2837d4/conversions/55175969-1c28-4a23-b23b-3f3d6012ad28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9213baad-81d8-4377-98a2-a4a48e2837d4/conversions/55175969-1c28-4a23-b23b-3f3d6012ad28-xl-___webp_1920.webp 1920w

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Мы путешествовали всей семьей по всем соревнованиям и тренировкам. Для меня это был важный момент в жизни. Хочется выразить отдельную благодарность тем, кто сделал это возможным".