Несмотря на праздники и снегопад, белорусские биатлонисты тренируются в Раубичах
Национальная сборная Беларуси по биатлону даже в предновогодние дни усиленно трудится на базе спорткомплекса "Раубичи" между соревнованиями. А снегопад, который обрушился 30 декабря, придал праздничного настроения.
Пошел снег, и в спортивном комплексе сразу взялись за дело, продолжили работу над подготовкой снежного покрытия к этапу Кубка Содружества, который пройдет в январе. Трибуны в Раубичах во второй половине января будут заполнены.
30 декабря здесь готовится к рождественской гонке в Рязани национальная сборная Республики Беларусь по биатлону. Там выступят белорусские лидеры: Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:
"С наступающим Новым годом и Рождеством! Надеюсь, все смотрели биатлон в этом году. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья".
Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:
"Мы путешествовали всей семьей по всем соревнованиям и тренировкам. Для меня это был важный момент в жизни. Хочется выразить отдельную благодарность тем, кто сделал это возможным".
С наступлением нового года белорусы без биатлона долго не будут. Рождественская гонка в Рязани пройдет 3-4 января. Дальше - прямой путь на Раубичи, где пройдет этап Кубка Содружества. Будем болеть за белорусский биатлон все вместе и очень ярко.