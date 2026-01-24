"Очень рад, что удалось победить дома" - Смольский о победе в гонке преследования на 4-м этапе КС

У Беларуси есть золотая медаль 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону. Капитан "команды магов", серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский в пасьюте продемонстрировал свой высочайший класс, белорусский характер, свою волю к победе. Он на третьем огневом рубеже допустил 2 промаха, но терпел, вышел на четвертый, там отстрелял чисто и отправился на трассу лидером. Он сумел, несмотря на давление со стороны соперников, удержать пальму первенства. Антон Смольский 24 января принес вторую награду Беларуси.

"Я уже иногда шутил с российскими коллегами, что скоро выучу их гимн. Это меня мотивирует на победу, дабы наша команда смогла послушать, наши болельщики могли спеть белорусский гимн в конце этих соревнований. Я рад, что удалось победить. Много работы сделано. Вчера много проанализировали, собрались с командой, обсудили. Много чего заметили и сегодня это применили. И скажу так, что сегодня не моя победа, а победа командная. Тем не менее я очень рад тому, что удалось победить дома, при таких трибунах, при такой поддержке. И очень рад, что все состоялось, все случилось".