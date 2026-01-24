3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
"Очень рад, что удалось победить дома" - Смольский о победе в гонке преследования на 4-м этапе КС
Большой праздник биатлона продолжается. Раубичи принимают 4-й этап Кубка Содружества. Первый день соревнований принес нам одну бронзовую медаль, но второй - подарил серебро и золото.
У Беларуси есть золотая медаль 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону. Капитан "команды магов", серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский в пасьюте продемонстрировал свой высочайший класс, белорусский характер, свою волю к победе. Он на третьем огневом рубеже допустил 2 промаха, но терпел, вышел на четвертый, там отстрелял чисто и отправился на трассу лидером. Он сумел, несмотря на давление со стороны соперников, удержать пальму первенства. Антон Смольский 24 января принес вторую награду Беларуси.
Антон Смольский преодолел 12,5 км дистанции за 37:21.2, допустив 2 досадных промаха на первой стойке. Однако он сумел отыграть несколько позиций на заключительном огневом рубеже. Напомним, что по итогам спринта Антон стартовал третьим.
Чуть ранее Анна Сола стала второй в женском пасьюте.
Антон Смольский:
"Я уже иногда шутил с российскими коллегами, что скоро выучу их гимн. Это меня мотивирует на победу, дабы наша команда смогла послушать, наши болельщики могли спеть белорусский гимн в конце этих соревнований. Я рад, что удалось победить. Много работы сделано. Вчера много проанализировали, собрались с командой, обсудили. Много чего заметили и сегодня это применили. И скажу так, что сегодня не моя победа, а победа командная. Тем не менее я очень рад тому, что удалось победить дома, при таких трибунах, при такой поддержке. И очень рад, что все состоялось, все случилось".
Организаторы 4-го этапа Кубка Содружества в Раубичах позаботились о болельщиках, которые, как всегда, устроили аншлаг на трибунах. Они подготовили для них большие зоны активности.