Океан эмоций - золото и серебро завоевали белорусы во второй день 4-го этапа Кубка Содружества
Большой праздник биатлона продолжается в эти выходные в нашей стране. Раубичи принимают 4-й этап Кубка Содружества. Первый день соревнований принес нам одну бронзовую медаль, но второй подарил серебро и золото.
День получился ярким и для болельщиков, и для самих спортсменов.
11-й уходила на старте в гонку Анна Сола. 2 первых огневых рубежа она прошла блестяще, но стойка принесла ей 3 штрафных круга. Благо скорость у Солы в мире одна из самых высоких, как следствие Аня ногами отработала отлично и стала второй.
Анна Сола, серебряный призер гонки преследования 4-го этапа Кубка Содружества:
"У меня была не очень удачная позиция. Я с первых метров дистанции пошла ва-банк: там уже было либо все, либо ничего. В биатлоне никогда нельзя вешать медаль даже после 4-го огневого рубежа, даже если ты уходишь первым. Только когда финиш, черту пересек, тогда можно поздравлять".
Виктория Сола, сестра Анны Сола:
"Слезы текут от гордости за сестру".
Далее мы все следили за пасьютом мужским. Здесь лидер общего зачета Кубка Содружества и лидер в зачете гонок преследования Антон Смольский готовился доказать вновь всей планете, что он один из самых сильных биатлонистов в контактных гонках. И у него это получилось!
Белорус в блестящем стиле ушел лидером на заключительный круг и никого к себе не подпустил.
Антон Смольский, чемпион гонки преследования 4-го этапа Кубка Содружества:
"Я рад, что удалось победить. Много работы сделано. Вчера много проанализировали, собрались с командой, обсудили. Много чего заметили, сегодня это применили. И скажу так, что сегодня не моя победа, а победа командная. Тем не менее я очень рад тому, что удалось победить дома, при таких трибунах, при такой поддержке. И очень рад, что все состоялось, все случилось".
А спорткомплекс тем временем жил своей жизнью. Здесь огромный фуд-корт и зоны активностей подготовили организаторы - от хоккея от минского "Динамо" до снежного волейбола. Каждый мог найти себе развлечение по душе.
"Я всегда стараюсь по возможности приезжать, болеть. Я вообще болею биатлоном уже давно, болею за наших. Хочу всем сказать, не лежите на диванах, не лежите, приходите и болейте, - призвала болельщица. - Это здорово! Понимаете, так все создано для того, чтобы люди отдохнули, набрались бодрости".
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
"Перспектива для Раубичей хорошая. Главное, люди у нас есть. Люди - наша ценность. Мы сохранили все то, что было заложено ранее, мне кажется, даже приумножили. Потому что мы все время движемся, все время делаем".
Министр напомнил, что когда в 2019-20 годах проходило 2 чемпионата Европы, представители Международной федерации биатлона с восторгом пели дифирамбы, что сегодня в Европе мало кто способен проводить такие мероприятия, которые проводятся в Республике Беларусь.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
"Раубичи, как всегда, прекрасные. И организация на высшем уровне. Подъезжая к Раубичам, заметна большая вереница автомобилей. Приятно, что у людей эта любовь к биатлону живет, хочется, чтобы она жила вечно. Такими прекрасными событиями у нас в Раубичах мы их радовали".
Уже завтра, 25 января, в 13:45 один из самых зрелищных видов программы - "Смешанная эстафета".