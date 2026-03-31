Операции, тренировки, 4 года изоляции: какой путь Роман Свериденко прошел до золота на Паралимпиаде

VIP-зал национального аэропорта Минск, кажется, подзабыл празднично-эмоциональную атмосферу. Спортивная изоляция надолго закрыла возможность белорусским атлетам участвовать и побеждать на крупнейших мировых и европейских аренах.

Но пришло время вспомнить. 17 марта вспышки фотоаппаратов, все камеры и внимание были направлены на белорусских паралимпийцев, особенно на 21-летнего лыжника Романа Свериденко - новоиспеченного чемпиона и серебряного призера Паралимпиады.

Роман Свериденко родился в Новополоцке. До шестого класса был отличником в школе. Вопреки сложившемуся стереотипу о поколении зумеров, детство предпочитал проводить на улице и очень любил футбол. А еще играл на баяне, пробовал на гитаре. Но тут уже, как говорится, сам Бог велел, ведь мама по профессии музыкант. Но в третьем классе отдала сына в школьную лыжную секцию. Так посоветовали врачи.

Ирина Свириденко, мама Романа Свириденко:

"Когда он понес копию свидетельства об инвалидности в школу, для того, чтобы там были какие-то льготы, он прочитал и спросил: "Мама, я что, инвалид?" Я сказала: "Да какой ты инвалид? Ты здоровый ребенок, посмотри на себя". И все, мы больше это не обсуждали".

Потом, по ее слова Роман с этой темой столкнулся, когда были операции. "Мы в Витебске делали операции. Нам врачи сказали, если бы лыжами не занимались, то, как у многих детей, операция проходила бы каждый год. Вот из-за того, что он занимался лыжами, было всего лишь три операции", - обозначила Ирина Свириденко.

У меня врожденное заболевание - сухожильная мышечная косолапость. Левая нога ниже колена не развивается. Не развиваются сухожилия, мышцы. Роман Свериденко

Ни одно УЗИ во время беременности, по словам Ирины, не показало эти проблемы. Все выявилось после рождения Романа.

В школе в лыжную секцию из класса Романа пошли многие, но по традиции остались единицы. Будущий чемпион, естественно, в их числе.

"Рома был маленьким, не любил проигрывать даже старшим ребятам. Была такая злость, он пытался доказать, что может лучше, чем кто-то другой", - отметила школьный тренер Романа Свириденко Анастасия Каханчик.

После очередной операции спортсмену, по словам его мамы, нужно было некоторое время быть в гипсе: "Он на костылях умудрялся достаточно быстро передвигался, играл в мяч сам с собой".

В тот самый момент под крыло маленького Романа взял известный тренер Борис Федорович Воробьев, которому, кстати, в этом году исполнилось 90 лет.

Он без звука, без слов делал все, что я скажу. Борис Воробьев, тренер Романа Свириденко

Кажется, что в Новополоцке существует некое лыжное братство. Все друг о друге все знают, помогают и поддерживают. В какой-то период Роман Свериденко тренировался у Ольги Проничевой. О паралимпийском спорте слышал, но что может стать его частью, даже не думал.

Роман Свериденко:

"За год, за два до Паралимпиады в Пекине Светлана Сахоненко (сейчас Моторина) связалась со мной, с тренером из Новополоцка. Она сама тоже из Новополоцка, там все между собой знакомы. Она сказала, что меня можно попробовать (в более крупных соревнованиях - прим. ред.), она мне в этом сильно помогла. И я в 2020 или 2021 году выступил на "Веснянке" в Минске, на первых республиканских соревнованиях. На одной гонке пришел вторым".

"Он молодец. Он такой работяга, трудяга, очень воспитанный, очень трудолюбивый парень", - заметила трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в лыжных гонках Светлана Моторина (Сахоненко).

Для Романа спорт стал самым главным делом жизни. Другую профессию парень даже не рассматривал, а с головой окунулся в тренировки. В 17 лет даже попал на ту самую Паралимпиаду в Пекине, где нашу команду отстранили. Пережить такое в том возрасте было не так тяжело, как остальным. Ведь в мыслях прочно засела уверенность, что все изменится, да и карьера только в самом начале.

Роман Свериденко:

"В первый год мы ездили соревноваться в Россию. А дальше два года вообще никуда не выезжали. Только скатка в России была, чемпионат республики и все. Конечно, тяжело понимать, что все соревнуются, у всех постоянно сборы в Европе, везде. А мы сидим тут, кажется, что у нас шел регресс".

Но в конце 2025 года случилось то, о чем мечтали и ждали, но вслух боялись говорить. Паралимпийский комитет Беларуси был восстановлен в своих правах. Это значит, что наши спортсмены вернулись на мировую арену со всей госсимволикой. Белорусские паралимпийцы, которые практически 4 года тренировались и соревновались исключительно друг с другом, выступили на этапе Кубка мира в немецком Финстерау. И не просто выступили, а победили. 21-летний лыжник Роман Свериденко выиграл золото в спринте и серебро в масс-старте.

А потом была та самая Паралимпиада и мучительное ожидание старта, ведь после церемонии открытия первую гонку - спринт, в котором участвовали белорусы, - пришлось ожидать долгие четыре дня. Во время квалификации Роман упал и до последнего боролся за то, чтобы оказаться в ТОП-12.

"Одновременно и досада, и стыд. Такое смятение было, очень непонятные чувства, - поделился Роман. - Но хорошо, что это нормально закончилось по итогу".

Затем Свериденко выиграл свой полуфинал, и никто не смог догнать белорусов в финале. Первая золотая медаль для нашей страны на Паралимпийских играх в Италии, первое золото игр в карьере для Романа Свериденко. С этим триумфом белорусского лыжника поздравил и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Уже на следующий после спринта день Роман вышел на старт 10-километровой гонки и выиграл серебро. Дома в Новополоцке родные старались не упустить ни секунды прямой трансляции в интернете.

А встречали паралимпийского чемпиона и всю команду одной большой и дружной семьей. Приехала большая делегация из родного Новополоцка.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

"За четыре года человек возмужал, окреп, стал вожаком команды. И сейчас вокруг него формируется наша новая паралимпийская лыжная дружина. Если бы нас еще допустил биатлон, ведь в нашем паралимпийском спорте те же ребята могли бы участвовать в биатлонных соревнованиях. И наша медальная копилка, я думаю, была бы побольше".