"Победа не моя, а командная": как через слаженную работу белорусы добиваются результатов в биатлоне

Январь 2026 года Беларусь запомнит надолго. Мощный снегопад, конечно, доставил массу неудобств, этого не отнять. Но именно эти погодные условия подарили спорткомплексу "Раубичи" потрясающий антураж. В этой атмосфере и прошел четвертый этап Кубка Содружества по биатлону.

Еще перед стартом этого сезона именно этап Кубка Содружества в наших родных "Раубичах" тренерским штабом сборной страны позиционировался как один из двух главных в сезоне. Что логично, ведь этот турнир домашний. Поэтому биатлонисты прежде всего сами хотели порадовать белорусских болельщиков.

Подготовка идет своим чередом, полным ходом. Сервис-бригада работает с самого утра. У них достаточно много работы, и они будут работать не покладая рук до самого вечера. Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону

Огромную работу провели в Республиканском центре олимпийской подготовки, чтобы "Раубичи" вновь были представлены на самом высоком уровне. Мекка белорусского биатлона уже давно зарекомендовала себя как спортивный комплекс мирового уровня.

Лидеры сборной Беларуси подошли к домашнему четвертому этапу Кубка Содружества в отличной форме. Каждый - и Динара Смольская, и Антон Смольский, и Анна Сола, и Дмитрий Лазовский, и Степан Данилов - претенденты на медаль. Но такие турниры, которые проходят на своей арене, еще и отличная возможность проверить тренерскому штабу и ближайший резерв.

В Белорусской федерации биатлона ежедневно ведется титаническая работа. Она всегда остается за кадром. Вот и уже в самой первой гонке Кубка Елена Кулак, по сути юниорка, показала свой лучший результат в карьере. В женском спринте с нулем в графе "промахи" она стала девятой.

"Атмосфера просто невероятная. Спасибо большое болельщикам на трибунах, на трассе. Я слышала свое имя. Безумно приятно. Спасибо огромное вам", - поделилась эмоциями Елена Кулак.

Роман Малуха, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

"Мы анализируем данные всегда, и видно, что Елена набирает в стрелковом компоненте. В этом году она замечательно проходит именно спринтерские гонки. Из пяти проведенных спринтерских гонок она допустила на данный момент два промаха. Соответственно, сложился стрелковый компонент. Она улучшает свои позиции в лыжном ходе. На данный момент средний показатель - 1 мин 20 сек".

Антон Смольский в мужском спринте принес Беларуси первую награду этапа - бронзу. Отметим, белорусы до последнего верили в то, что наших стреляющих лыжников допустят до Олимпиады в Италии. Поэтому наши лидеры готовились к выступлению в "Раубичах" в словенской Поклюке в горах, чтобы в случае положительного решения IBU наша команда была готова показать свой максимум.

Но, увы, руководители Международного союза биатлонистов продолжают свою дискриминацию и не дают зеленый свет нашим атлетам. Но сегодня не об этом. Спустившись с гор на равнину, тело атлета испытывает повышенную нагрузку. Отсюда такой результат в спринг. Проанализировав механику, и Смольский, и Сола сделали соответствующие выводы. Как следствие, Анна с 11-го места спринта на следующий день перепрыгнула на вторую позицию пасьюта, с тремя промахами.

У меня была не очень удачная позиция, нечего было терять. И поэтому я с первых метров дистанции пошла ва-банк, и там уже было либо все, либо ничего. Анна Сола, серебряный призер Кубка Содружества в пасьюте

Антон, капитан "команды магов" - именно так называют мужскую сборную Беларуси, возглавляемую Романом Синиченко - выдал максимум и завоевал золото в пасьюте.

"Было сделано много работы. Вчера собрались с командой, все проанализировали, обсудили. Много чего заметили и сегодня это применили. И скажу так, сегодня не моя победа, а командная победа. Я очень рад, что удалось победить дома, при таких трибунах, при такой поддержке. И очень рад, что все состоялось, все случилось", - отметил победитель Кубка Содружества в гонке преследования Антон Смольский.

Гости "Раубичей" тем временем в паузах между гонками погрузились в атмосферу спортивного праздника. В этом году организаторы удивили в части развлечений, добавив прогулку на лошадиной упряжке. Огромный фудкорт, активность от хоккейного минского "Динамо", стрельба и даже снежный волейбол ждали фанатов биатлона в спорткомплексе.

Белтелерадиокомпания, как всегда, масштабно и во всех деталях показала соревнования в "Раубичах", комментировал все гонки Федор Прошкин. А вот голос белорусского биатлона Анна Любенкова в этот раз стала глазами.

Анна Любенкова, главный редактор биатлонных трансляций Белтелерадиокомпании:

"Я нахожусь в телевизионной машине на протяжении каждой трансляции. Мы ее (трансляцию - прим. ред.) готовим, мы ее показываем. Для меня это уже не первый опыт, но он по-прежнему новый. Мне нужно акцентировать внимание на том, где спортсмен проходит. Это совершенно иначе, нежели комментировать гонки. Я к такому не привыкла, сложновато. Но с хорошей командой получается здорово".

В такую морозную погоду отлично сработала и медицинская служба. "Для медицинской службы это всегда время военных действий. Мы 24 на 7 должны быть готовы подставить плечо спортсмену по любому поводу. И я хочу сказать, что наши спортсмены молодцы, они настроены по-боевому, готовы терпеть до последнего, но мы постараемся, чтобы ничего им не помешало со стороны здоровья пройти эту трассу", - обозначила директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная.

Международный форум - это отличный повод показать и достижения белорусов: от автомоделей наших гигантов машиностроения до выставки "Белой Руси".

Раубичи, как всегда, прекрасны, и организация на высшем уровне. Подъезжаешь сюда, к "Раубичам", и видна большая вереница автомобилей. Приятно, что у людей живет любовь к биатлону, и хочется, чтобы она жила вечно. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону

А все это возможно благодаря слаженной работе абсолютно всех сотрудников спорткомплекса и, конечно же, погоде.

Финальный же день соревнований стал венцом Кубка Содружества и триумфом белорусского биатлона. В смешанной эстафете Динара и Антон Смольские, Степан Данилов и Анна Сола в блестящем стиле, всего с тремя дополнительными патронами завоевали золото. С таким успехом нашу команду поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такое удачное выступление белорусов позволило лидеру мужской сборной страны Антону Смольскому оторваться от Эдуарда Латыпова в общем зачете Кубка Содружества на 45 баллов. Анна Сола в женском зачете идет пока на четвертом месте.