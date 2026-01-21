3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
Раубичи готовятся принять Кубок Содружества по биатлону
Автор:Максим Кембель
Раубичи готовятся принять Кубок Содружества по биатлону. Всем любителям активного отдыха приготовиться к насыщенным выходным! Будет морозно, спортивно и красиво!
Раубичи готовы к старту турнира
В эти дни в Раубичах жизнь кипит в прямом смысле этого слова. Готовятся все - спортсмены, организаторы. Все должно пройти на высшем уровне. По-другому не бывает, когда белорусы берутся за дело.
Белорусская сборная на домашнем этапе Кубка Содружества выступит в сильнейшем составе. Все лидеры в строю - Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Анна Сола.
Спринт, масс-страт и смешанная эфстафета - это программа четвертого этапа. Сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России будут бороться за награды.