"Раубичи" принимают четвертый этап Кубка Содружества по биатлону

Раубичи принимают Кубок Содружества по биатлону. Для болельщиков подготовлены разнообразные мероприятия и специальные трансферы из Минска, если еще кто-то хочет успеть посмотреть зрелищную гонку вживую. Несмотря на мороз, на трибунах аншлаг.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Это надо сказать спасибо большое спортивному комплексу "Раубичи", его коллективу и всей общественности спортивной, которые занимались подготовкой этого мероприятия. В непростых условиях шла работа: сначала снега не было, мы готовили трассу припомощи снегогенераторов. Однако природа благоволит в этом году нам настолько, что сегодня у нас идеальные условия, о которых можно было еще несколько лет назад только мечтать. Снега столько, что мы уже заготовили и на следующий год. Если вдруг снега не будет, у нас есть запас. В добрый путь!"

