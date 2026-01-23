"Раубичи" принимают четвертый этап Кубка Содружества по биатлону

"Это надо сказать спасибо большое спортивному комплексу "Раубичи", его коллективу и всей общественности спортивной, которые занимались подготовкой этого мероприятия. В непростых условиях шла работа: сначала снега не было, мы готовили трассу припомощи снегогенераторов. Однако природа благоволит в этом году нам настолько, что сегодня у нас идеальные условия, о которых можно было еще несколько лет назад только мечтать. Снега столько, что мы уже заготовили и на следующий год. Если вдруг снега не будет, у нас есть запас. В добрый путь!"