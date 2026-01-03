Рождественская гонка в Рязани открывает биатлонный 2026 год

3 января внимание болельщиков приковано к Рязани. Там большой праздник биатлона и лыжных соревнований в рамках Рождественской гонки.

Ожидается и уникальное событие. Завтра наши биатлонисты Антон и Динара Смольские окажутся в разных командах.

Трибуны в Рязани заполняются активно третий год кряду - сначала на Кубке Содружества, а следом дважды на Рождественской гонке. Болельщики с грибочками неслучайны - они здесь талисманы.

Олимпийскую чемпионку из Беларуси Динару Смольскую встретили как дорогую гостью. И вскоре старт первой пятерки девушек-биатлонисток.

Динамичный темп, короткие круги и пристальное внимание зрителей. Смольская со старта в лидерах, а к финалу своей квалификации допустит лишь один промах.

Она уверенно финиширует первой в своей квалификации. Но после второй чуть отодвинется ниже, став 3-й. Лучшее время показали звезды российского биатлона Шевченко и Казакевич.

Дмитрий Лазовский ярко вышел, но в своей пятерке стал 4-м. Следом на дистанции был еще один квинтет атлетов с участием Антона Смольского.

Антон не сразу взял инициативу в свои руки, но далее начал поступательное движение вверх, в итоге в своей квалификации стал 1-м, блестяще проведя заключительную стойку.

В общем протоколе Смольский получил возможность выбирать себе также команду под первым номером. Следом завершили соревнования лыжники, по их итогам началась жеребьевка.

Совершенно необычный формат, по итогам которого Дмитрий Лазовский выступит в компании российской биатлонистки Казакевич и лыжников Смирновой и Терентьева.