Соболенко и Гауфф сыграют в финале турнира WTA-1000 в Майами
Автор:Редакция news.by
28 марта первая ракетка мира - Арина Соболенко - постарается оформить "Солнечный дубль". После победы в Индиан-Уэллсе белоруску ждет финал "тысячника" в Майами.
Соболенко, действующая чемпионка турнира, сыграет против хозяйки корта Кори Гауфф. Добавляет интриги и личная история противостояния - общий счет составляет 6:6. Однако за последние полтора года на харде сильнее неизменно оказывалась Соболенко.
Титульный поединок будет показан в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5". Начало в 22:05.