Соболенко и Гауфф сыграют в финале турнира WTA-1000 в Майами

28 марта первая ракетка мира - Арина Соболенко - постарается оформить "Солнечный дубль". После победы в Индиан-Уэллсе белоруску ждет финал "тысячника" в Майами.

Соболенко, действующая чемпионка турнира, сыграет против хозяйки корта Кори Гауфф. Добавляет интриги и личная история противостояния - общий счет составляет 6:6. Однако за последние полтора года на харде сильнее неизменно оказывалась Соболенко.