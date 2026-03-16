Соболенко уходит в отрыв в рейтинге WTA, Рыбакина становится второй ракеткой мира
Арина Соболенко впервые в карьере победила на турнире в Индиан-Уэллсе. После триумфа белоруска еще больше оторвалась от преследовательниц в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В решающем поединке лидер мирового рейтинга переиграла третью ракетку планеты казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину
Белоруска уверенно переиграла в финале Елену Рыбакину из Казахстана. Очная битва получилась сверхупорной: 2 часа 34 минуты. Первый сет остался за Рыбакиной - 6:3. Во втором - верх с таким же счетом взяла уже Соболенко. В третьей решающей партии девушки довели дело до тай-брейка, где сильнее и лучше была белоруска. Победа - 7:6!
Арина Соболенко, первая ракетка мира:
"Не уверена, что смогу собраться на эту речь, но постараюсь. Благодарю Елену за невероятный теннис - за то, что мы смогли подарить зрителям такой прекрасный матч. Обожаю этот турнир, каждый раз приезжаю в Индиан-Уэллс с огромной надеждой. И наконец-то смогла здесь завоевать трофей! Конечно, хочу сказать спасибо моей команде. Извините, что иногда вымещаю на вас свою злость. Горжусь вами, ребята! Вообще прошедшая неделя какая-то сумасшедшая. Столько всего произошло: я получила предложение руки и сердца, мы завели щенка, я выиграла этот титул… Определенно буду вспоминать этот турнир очень-очень долго".
Для Соболенко данный титул - второй в сезоне и 23-й в карьере. Это 10-й покорившийся ей "тысячник". Уже завтра лучшие теннисисты планеты переберутся в Майами, где пройдет второй турнир в рамках американской серии "Солнечный дубль".