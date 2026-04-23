Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде
Автор:Редакция news.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 8,2 млн долларов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/32 финала первая ракетка планеты обыграла американскую теннисистку Пейтон Стирнс, занимающую 43-е место в мировом рейтинге, - 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде соперницей белоруски будет румынка Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга WTA).
Соболенко является трехкратной победительницей Mutua Madrid Open (2021, 2023, 2025). В решающем поединке прошлого года она обыграла американку Кори Гауфф. Нынешний турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 3 мая.