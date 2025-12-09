Суд за справедливость: российский и белорусский биатлон будет судиться с руководством IBU

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил о том, что вслед за лыжным союзом прямо сейчас белорусский и российский биатлон отстаивает свои права в суде.



Препятствием скорого возвращения на международные старты может послужить тяжеловесный бюрократический аппарат как Спортивного арбитражного суда, так и Международного союза биатлонистов. А неповоротливость чиновников из этих структур может усложнить процесс.

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России: "Стараемся дипломатическим путем все решить. Для ускорения этого процесса готовим обращение в CAS для того, чтобы по белорусской, и по российской федерации было принято то или иное решение, чтобы двигаться дальше. Основная цель - вернуться в международный календарь и уже постепенно, пошагово, полноценно восстанавливаться".