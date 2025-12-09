3.77 BYN
Суд за справедливость: российский и белорусский биатлон будет судиться с руководством IBU
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил о том, что вслед за лыжным союзом прямо сейчас белорусский и российский биатлон отстаивает свои права в суде.
Препятствием скорого возвращения на международные старты может послужить тяжеловесный бюрократический аппарат как Спортивного арбитражного суда, так и Международного союза биатлонистов. А неповоротливость чиновников из этих структур может усложнить процесс.
Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России: "Стараемся дипломатическим путем все решить. Для ускорения этого процесса готовим обращение в CAS для того, чтобы по белорусской, и по российской федерации было принято то или иное решение, чтобы двигаться дальше. Основная цель - вернуться в международный календарь и уже постепенно, пошагово, полноценно восстанавливаться".
Напомним, в декабре стало известно, что Белорусский лыжный союз совместного с российскими коллегами выиграл дело в Спортивном арбитражном суде и сейчас ведет процедуру возвращения лыжников, фристайлистов и представителей других видов спорта на международную арену.