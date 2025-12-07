3.76 BYN
Триумф запасного: как сложился этап Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске для Беларуси
В олимпийский сезон в Ханты-Мансийске белорусская национальная сборная развернула первый соревновательный зимний лагерь. Место уникальной красоты, где когда-то бродили мамонты, сегодня славится одним из лучших биатлонных стадионов планеты.
Культура любого края на планете особенно показательна в его театральной жизни. Театр обско-угорских народов "Солнце" находится в здании Дома Дружбы Народов города Ханты-Мансийска. Он хранит богатейшую национальную историю - это единственный профессиональный театр коренных малочисленных народов Севера в России, чья труппа состоит из народов ханты, манси и лесных ненцев.
Некоторые тайны того, как здесь осваивалась земля многие тысячи лет назад, раскрывает Музей природы и человека. Каждый наверняка хочет, чтобы планеты крутились вокруг его истории. Эти места точно не исключения. Вокруг народности Ханты и Мансы ходит множество легенд, и витает определенный ореол таинственности особенно из местного шаманизма в культуре.
Современный Ханты-Мансийск стоит на месте старинного села Самарово. А знаменитые находки останков мамонтов были сделаны неподалеку, у поселка Луговской.
Название "Ханты-Мансийск" говорит само за себя: нижнее Приобье традиционно населяет народ ханты, а в верхнем течении Оби живут манси. Весь этот регион носит историческое название Югра, а само слово "ханты" в переводе означает просто "человек".
Евгения Костерина, экскурсовод Музея природы и человека:
"У каждого народа, у каждой религии есть свои поверья, сказка, миф, как образовалась наша планета и как выглядит - на китах, черепахах и слонах. В представлении народов ханты и манси мы с вами живем на большом семиухом котле. Это сыновья Нуми-Торума, верховного бога, который на своих плечах держит нашу большую, как ханты шутя еще говорят, шерстистую, то есть теплую землю. При замужестве, женитьбе ханты и манси обмениваются не кольцами, а веслами. Женское должно быть исключительно для красоты, но если я сейчас сяду в лодку и возьму это весло, я далеко не угребу - оно очень неудобное. А мужское - изогнутое, это уже рабочее весло".
Местный археопарк, полный скульптур доисторических животных, - это дань уважения гигантам ледникового периода. Здесь можно увидеть не только мамонтов, но и их древних предков. Например, скелету одного из экспонатов около 4 тыс. лет, а другого представителя вида, исчезнувшего с планеты около 800 тыс. лет назад, настолько полных скелетов этого древнего животного в мире найдено всего семь.
Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске уникален - он принимал Кубок мира и чемпионат мира, и еще раз обязательно примет.
Пусть на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске у белорусской команды напрочь развалилась эстафета, но личные гонки принесли награды абсолютно каждому из квартета белорусских лидеров.
Супердраматичная развязка в спринте, где Казакевич уступила Динаре Смольской лишь полсекунды, но подвинула Анну Сола на бронзовую ступень пьедестала, а также бронза на характере Антона Смольского. И наконец, вишенка на биатлонном торте - это великолепная победа Дмитрия Лазовского в финальном эпизоде масс-старта. Он был запасным, но вошел в заявку и победил на глазах мамы и любимой девушки.
Дмитрий Лазовский, победитель масс-старта второго этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2025/2026:
"Долгожданная, желанная и воодушевляющая победа! Был кайфовый финиш в том, что у нас прошла такая борьба. Мне удалось выиграть в этой борьбе, так что вообще классно".
Ханты-Мансийск запомнится не только страшными морозами, но и обострившимися разговорами о возвращении белорусов и россиян на Кубок мира - лыжники, выиграв суд, создали прецедент.
Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:
"Занимаемся дипломатией, стараемся дипломатическим путем все решить, но чтобы ускорить этот процесс, готовим также обращение в CAS для того, чтобы по белорусской и по российской федерации спорта было принято то или иное решение, чтобы двигаться дальше. Основная цель - просто вернуться в международный календарь. Мы даже не говорим об Олимпиаде, и уже постепенно, пошагово, полноценно восстанавливаться".
Глядя на яркие победы белорусов, блестящую организацию совместных стартов, руководящая верхушка Международного союза биатлонистов забеспокоились, ведь им придется по указке скоро восстановить справедливость - вернуть белорусских и российских спортсменов, а также соответствовать уровню организации, где все делается для болельщиков и проходит в честной борьбе.