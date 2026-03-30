У биатлонистов сезон неожиданно завершился раньше - спортсмены возвращаются с Кубка Содружества

Весна вносит свои коррективы в планы биатлонистов. У представителей этого вида спорта сезон неожиданно завершился раньше, чем планировалось.

Заключительный этап Кубка Содружества, который должен был стартовать в начале апреля в Мурманске, отменен из-за аномально теплой погоды в этом северном регионе России. Как следствие, национальная команда Беларуси 30 марта вернется на родину. Борт с нашими стреляющими лыжниками приземлится ближе к полуночи, их в аэропорту ждет съемочная группа "Первого информационного".

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"Хочу поздравить всех с завершением этого непростого сезона, трудного, непредсказуемого. Заканчивать сезон победой и командной победой считаю здорово, потому что мы не побеждали уже столько лет. В этот раз победили и доказали свою силу".

"Если оглядываться назад, то главный старт сезона - в горах (мы все горные сборы подводили к этому) конечно, не сложился. Уехали только с одной серебряной медалью, которую очень тяжело было выгрызать на финише. Я говорю себе спасибо за этот сезон. Спасибо всем тренерам, всем тем, кто нам помогал на этом пути", - поблагодарила белорусская биатлонистка Динара Смольская.

Дмитрий Лазовский, чемпион России - 2026 по биатлону: