У биатлонистов сезон неожиданно завершился раньше - спортсмены возвращаются с Кубка Содружества
Весна вносит свои коррективы в планы биатлонистов. У представителей этого вида спорта сезон неожиданно завершился раньше, чем планировалось.
Заключительный этап Кубка Содружества, который должен был стартовать в начале апреля в Мурманске, отменен из-за аномально теплой погоды в этом северном регионе России. Как следствие, национальная команда Беларуси 30 марта вернется на родину. Борт с нашими стреляющими лыжниками приземлится ближе к полуночи, их в аэропорту ждет съемочная группа "Первого информационного".
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:
"Хочу поздравить всех с завершением этого непростого сезона, трудного, непредсказуемого. Заканчивать сезон победой и командной победой считаю здорово, потому что мы не побеждали уже столько лет. В этот раз победили и доказали свою силу".
"Если оглядываться назад, то главный старт сезона - в горах (мы все горные сборы подводили к этому) конечно, не сложился. Уехали только с одной серебряной медалью, которую очень тяжело было выгрызать на финише. Я говорю себе спасибо за этот сезон. Спасибо всем тренерам, всем тем, кто нам помогал на этом пути", - поблагодарила белорусская биатлонистка Динара Смольская.
Дмитрий Лазовский, чемпион России - 2026 по биатлону:
"Я рад, что получилось реализоваться на главном старте. Три медали на главном старте, я думаю, это хорошо. Есть золотая медаль личная по ходу сезона. Конечно, ощущение внутреннее, что я мог больше, но как есть, надо довольствоваться тем, что есть. Будем работать еще больше, еще усерднее".